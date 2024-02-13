«Это был особенный для меня старт». Фигурист Рамзенков – о юниорском Кубке Первого канала

Бронзовый призёр первенства России в мужском катании Иван Рамзенков оценил своё выступление на юниорском Кубке Первого канала.

«Это был особенный для меня старт. К сожалению, я там не так хорошо выступил, не всё задуманное получилось. Тогда я был недоволен своим прокатом, но я старался не расстраиваться и идти дальше. Я очень переживал, потому что не хотел подвести свою команду. Возможно, из-за этого произошли ошибки», — рассказал Рамзенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

7 февраля в Саранске состоялся прокат произвольной программы среди юниоров на первенстве России. 14-летний Рамзенков набрал 234.03 балла, заняв третье место. Выиграл турнир Арсений Федотов (269.04 балла), на втором месте расположился Лев Лазарев (259.28 балла).