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Бронзовый призёр первенства России назвал двух фигуристов, которые его вдохновляют

Бронзовый призёр первенства России назвал двух фигуристов, которые его вдохновляют
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14-летний бронзовый призёр первенства России в мужском катании Иван Рамзенков назвал имена двух фигуристов, которые его вдохновляют

«Из русских фигуристов Петя Гуменник, он сейчас показывает очень крутые результаты, прыгает четверной лутц, красиво катается. Из иностранных спортсменов мне нравится Илья Малинин. Мне нравится, как он очень легко прыгает свои четверные. А ещё в прошлом сезоне мне нравилась его хореодорожка в произвольной программе», — рассказал Рамзенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

7 февраля в Саранске состоялся прокат произвольной программы среди юниоров. 14-летний Рамзенков набрал 234.03 балла, заняв третье место. Выиграл турнир Арсений Федотов (269.04 балла), на втором месте расположился Лев Лазарев (259.28 балла).

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