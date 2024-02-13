Фигурист Рамзенков рассказал, за какие футбольные команды болеет

14-летний бронзовый призёр первенства России в мужском катании Иван Рамзенков рассказал о своих любимых футбольных командах.

«Есть ли что-то, что мне нравится так же, как фигурное катание? Мы с ребятами из моей группы играем в футбол. В футболе я тоже за многих болею. А летом я обычно играю в волейбол — это тоже моё хобби. Мы с моей двоюродной сестрой обычно ходим играть. Смотрю ли турниры? Волейбол я смотрел только по телевизору, а на футбол я ходил с папой на нашу питерскую команду «Зенит», за которую я болею. Из иностранных команд болею за «Барселону», — сказал Рамзенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, на первенстве России среди юниоров в Саранске Рамзенков стал третьим с результатом 234,03 балла.