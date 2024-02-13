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Опубликован регламент Кубка Первого канала по фигурному катанию 2024

Опубликован регламент Кубка Первого канала по фигурному катанию 2024
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала регламент Тинькофф Кубка Первого канала по фигурному катанию 2024. Соревнования пройдут 2-3 марта в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Информация размещена на официальном сайте федерации.

В турнире примут участие три команды, сформированные из лучших спортсменов страны в одиночном катании, спортивных парах, а также танцах на льду. К участию приглашены лучшие фигуристы по итогам чемпионата России и Спартакиады, победители голосования болельщиков и голосования СМИ, а также спортсмены, получившие приглашение ФФККР.

Помимо короткой и произвольной программы, в рамках Кубка будут проведены дополнительные конкурсы: баттл элементов, конкурс капитанов и челлендж болельщиков.

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