Костомаров: чувствую себя жертвой, какой же я герой?

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при и трёхкратный чемпион России в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой, российский фигурист Роман Костомаров заявил, что не чувствует себя героем после перенесённой продолжительной болезни.

«Чувствую себя жертвой, какой же я герой? Не хочу брать на себя такую ответственность. Я делаю всё, в первую очередь для себя. Как я в спорте занимался для себя, добивался высоких результатов, так и в жизни я это делаю для себя, для своей семьи, для своих детей. Если я являюсь каким-то примером, это здорово, мне это приятно», — сказал Костомаров «РИА Новости Спорт».

Напомним, 10 января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений у спортсмена развился некроз периферийных сосудов, после чего врачи приняли решение об ампутации конечностей. В декабре 2023 года Костомаров, прошедший процедуру протезирования, выступил на юбилейном шоу Ильи Авербуха.