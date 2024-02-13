Олимпийский комитет России поздравил Татьяну Тарасову с днём рождения

Олимпийский комитет России (ОКР) поздравил заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову с днём рождения. Сегодня, 13 февраля, прославленному специалисту исполняется 77 лет.

«Олимпийский комитет России от всей души поздравляет Татьяну Анатольевну с днём рождения, желает крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых побед!» — говорится в сообщении пресс-службы ОКР.

Татьяна Тарасова начала заниматься тренерской деятельностью в 1967 году. Тренер воспитала множество выдающихся спортсменов, в числе которых Ирина Моисеева и Андрей Миненков, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин, Алексей Ягудин, Илья Кулик и другие фигуристы. В 2008 году Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания.