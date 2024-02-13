Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Олимпийский комитет России поздравил Татьяну Тарасову с днём рождения

Олимпийский комитет России поздравил Татьяну Тарасову с днём рождения
Комментарии

Олимпийский комитет России (ОКР) поздравил заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову с днём рождения. Сегодня, 13 февраля, прославленному специалисту исполняется 77 лет.

«Олимпийский комитет России от всей души поздравляет Татьяну Анатольевну с днём рождения, желает крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых побед!» — говорится в сообщении пресс-службы ОКР.

Татьяна Тарасова начала заниматься тренерской деятельностью в 1967 году. Тренер воспитала множество выдающихся спортсменов, в числе которых Ирина Моисеева и Андрей Миненков, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин, Алексей Ягудин, Илья Кулик и другие фигуристы. В 2008 году Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android