Олимпийская чемпионка Елена Ильиных в третий раз стала мамой

Артист балета Сергей Полунин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных в третий раз стали родителями.

Этой новостью супруги поделились у себя в социальных сетях. Они опубликовали совместные фотографии, которые успели сделать накануне появления малыша на свет.

Фото: Личный архив Елены Ильиных

«Я так сильно благодарна тебе за меня! За то, что у меня есть жизнь… в которой нет ни одной причины не быть счастливой.

За безграничную человеческую свободу с пониманием того, что ты всегда держишь меня за руку, потому что мне так легче. За твою силу, любовь… за то, что я правда могу сказать себе, что я молодец. Потому что у наших детей лучший папа на планете! И это настоящее счастье!

За присуждённое звание – многодетная мать! И за то, что мы всё-таки успели сфотографироваться, несмотря на схватки», – подписала фотографии Ильиных.

Напомним, Ильиных и Полунин уже воспитывают двух сыновей: в 2020-м у них родился Мир, а в 2022-м – Дар.