«Тренеры не заставляют прыгать и убиваться». Жилина — о восстановлении после травмы

Российская фигуристка Вероника Жилина восстанавливается после травмы и постепенно возвращается к прыжкам. Сама спортсменка заявила, что тренеры не давят на неё.

«Я под наблюдением врачей, восстанавливаюсь, начинаю прыгать. У меня было много травм, но я не так долго восстанавливалась. Меня тренеры не заставляют прыгать и убиваться, они понимают, что долгий перерыв был» — приводит слова Жилиной ТАСС.

Напомним, что 15‑летняя Жилина является победительницей финала Кубка России среди юниоров и серебряным призёром первенства России. Ранее она получила травму плеча из-за чего пропускает нынешний сезон, однако с октября она тренируется, чтобы не потерять форму, а прыжки начала вновь вводить только сейчас.