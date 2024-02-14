Музыкальный фестиваль в День всех влюблённых пройдёт на катке в «Лужниках»
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14 февраля на катке «Мечтатели» в «Лужниках» состоится фестиваль «Ритмичные коньки», на котором выступят популярные исполнители – Artik & Asti, DERZY, Sheba, LAPINA, Саша Санта, Катя Гусева, Arma, VAL и Митя Фомин.
По случаю Дня всех влюблённых организаторы подготовили специальную акцию для посетителей. При покупке одного билета в кассе катка второй можно получить в подарок. Для этого нужно назвать кассиру промокод «любовь». Акция распространяется на все сеансы 14 февраля.
Начало первого сеанса – в 16:30, музыкального фестиваля – в 20:00.
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