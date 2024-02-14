Алексей Мишин — о переходе в парное катание: никакого эпохального события в этом не было

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о переходе из одиночного катания в парное.

«Тяжело ли мне давался переход в пары? Вообще произошло автоматически, потому что какое-то время мы занимались и одиночным, и парным катанием. Вспоминаю, как откатываю программу одиночного катания, мама готовила мне бульон с фрикадельками, я выпивал его из термоса и выходил на произвольную программу парного катания. Так что никакого такого эпохального события при переходе не было», — рассказал Мишин в документальном фильме Первого канала «Алексей Мишин: Профессор, каким вы его не видели».

Напомним, Алексей Мишин начал заниматься фигурным катанием в 15 лет, начав свою карьеру как одиночник.