Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алексей Мишин: жизнь спортсмена при социализме накладывала отпечаток на мировоззрение

Алексей Мишин: жизнь спортсмена при социализме накладывала отпечаток на мировоззрение
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о влиянии социализма на мировоззрение спортсмена, и признался, что не чувствовал своего превосходства над другими из-за статуса.

«Жизнь спортсмена при социализме, конечно, накладывала определённый отпечаток на мировоззрение. Если не спортсмен или человек, не достигший в обществе какого-то существенного положения, он не мог приобрести автомобиль, получить квартиру, купить мебель. Так что даже такие жизненные детали уже накладывали свой отпечаток на мировоззрение человека. Но ни тогда, ни сейчас у меня не было никакого ощущения превосходства моего над кем-то. Это качество или грань мировоззрения у меня отсутствовала», — сказал Мишин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Фигурное катание».

Материалы по теме
Заслуженный тренер России Алексей Мишин: я начал заниматься фигурным катанием в 15 лет
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android