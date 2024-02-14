Алексей Мишин: жизнь спортсмена при социализме накладывала отпечаток на мировоззрение

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о влиянии социализма на мировоззрение спортсмена, и признался, что не чувствовал своего превосходства над другими из-за статуса.

«Жизнь спортсмена при социализме, конечно, накладывала определённый отпечаток на мировоззрение. Если не спортсмен или человек, не достигший в обществе какого-то существенного положения, он не мог приобрести автомобиль, получить квартиру, купить мебель. Так что даже такие жизненные детали уже накладывали свой отпечаток на мировоззрение человека. Но ни тогда, ни сейчас у меня не было никакого ощущения превосходства моего над кем-то. Это качество или грань мировоззрения у меня отсутствовала», — сказал Мишин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Фигурное катание».