Алексей Мишин рассказал о влиянии отца на начало тренерской карьеры

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о становлении себя как специалиста.

«Могу ли вспомнить момент, когда понял, что хочу быть тренером? Это не момент, это процесс. Дело в том, что я вспоминаю сейчас своего папу Николая Ивановича, он, когда я ещё был одиночником, был преподавателем механики и математики. У нас были с ним беседы, мы начали с ним анализировать движения человека, искать аналогию с движениями нематериального, неживого мира. И его влияние заложило во мне ту закваску тренерскую, которая послужила мне мощной основной для этого.

У каждого тренера есть какие-то свои сильные стороны, которые делают его тренером с какой-то буквы, хотя бы средней величины. Один очень организованный, пунктуальный, другие – требовательные и жёсткие, третьи – интеллектуальные и эмоциональные, обладают ещё каким-то третьим чутьём. А меня как тренера сформировало понимание механических законов движения тела в фигурном катании», — сказал Мишин в документальном фильме «Алексей Мишин: Профессор, каким вы его не видели», показанном на Первом канале.