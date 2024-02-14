ФФККР выстроила новую систему соревнований в России в условиях международного бана

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал о создании новой системы соревнований в стране в условиях отстранения российских фигуристов от международных турниров. Сихарулидзе подчеркнул, что новая система с более плотным календарём позволила обеспечить спортсменов соревновательной практикой и сохранить интерес болельщиков к этому виду спорта.

«Вся наша система долгие годы была направлена на подготовку к международным соревнованиям. Но с 2022 года мы в них не участвуем, и когда Международный союз конькобежцев (ISU) принял такое решение, мы начали думать, как нам обеспечить фигуристов достаточным количеством соревнований. Мы понимали, что это достаточно видный вид спорта, он горячий, на слуху. Если говорить о 2022 году, нам нужно было не снижать градус, и если бы мы этого не сделали, было бы нехорошо. Мы сделали серию этапов Гран-при России, шесть этапов плюс финал, это есть и на юниорском уровне. Таким образом, у нас появился плотный календарь. Но мы понимали, что и этого недостаточно, чтобы жизнь фигуристов была полноценной и яркой. Ситуация 2022 года подстегнула нас сделать то, до чего раньше не доходили руки», — приводит слова Сихарулидзе «РИА Новости Спорт».

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований с 2022 года из-за ситуации на Украине.