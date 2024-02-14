Сихарулидзе: участие Петра Гуменника в Спартакиаде зависит от врачей

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе прокомментировал состояние здоровья фигуриста Петра Гуменника и высказался по поводу участия спортсмена в Спартакиаде сильнейших — 2024. Ранее появилась информация о том, что у Гуменника диагностированы двусторонняя пневмония и коронавирус.

«Мы следим за ситуацией. Пётр восстанавливается и горит желанием выступить на Спартакиаде сильнейших. Но пока мы точно сказать не можем. Всё зависит от врачей. В любом случае они будут ответственны за его состояние», — сказал Сихарулидзе RT.

Напомним, соревнования по фигурному катанию в рамках Спартакиады — 2024 состоятся в городе Магнитогорск (Челябинская область) с 16 по 18 февраля.