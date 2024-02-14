Камилу Валиеву 15 раз проверяли на допинг с 2019 по 2022 год

Российскую фигуристку Камилу Валиеву тестировали на допинг 15 раз с 2019 по 2022 год. Об этом сообщает «Советский спорт».

По имеющейся информации, регулярные проверки начались с 24 августа 2019 года. Из 15 проб положительной оказалась только взятая 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. После этого ещё шесть проб, взятых у спортсменки, показывали отсутствие в организме запрещённых веществ.

Напомним, решением спортивного арбитражного суда (CAS) Камила Валиева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил сроком на четыре года. В опубликованной 7 февраля 2024 года на официальном сайте CAS мотивировочной части дела фигуристки сообщалось, что версия о случайном попадании запрещённого вещества в организм не подтверждается достаточными доказательствами.