«Мы оба неконфликтные». Вице-чемпионы первенства России — о взаимоотношениях в дуэте

Серебряные призёры первенства России в танцах на льду Анна Коломенская и Артём Фролов рассказали об атмосфере в дуэте в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Артём: У нас хорошо складывается общение, у нас нет какого-то недопонимания. Допустим, Аня мне может сказать что-то по программе, где ей неудобно, я её выслушаю, и мы что-то поменяем. И так же с моей стороны. Иногда могут быть какие-нибудь срывы, как перед прошлым первенством. Но тогда у меня был срыв на самого себя, у меня была какая-то усталость, видимо, из-за того, что я себя загнал в какую-то яму. Было такое, что я утром просыпался и уже устал. Какого фига, я же лёг в 10, я должен вообще бодрячком быть! А я выхожу, один элемент еду и мне тяжело. Я не понимал, что происходит, и именно на себя у меня были срывы. На Аню нет, вообще.

Анна: Прям конфликтов у нас ни разу не было. Мы постоянно всё обсуждаем, обговариваем. Если что-то не получается, мы просто говорим друг другу и решаем, как будем исправлять ситуацию. Мы оба неконфликтные.

Артём: Да, меня тяжело довести. Я только на самого себя могу сорваться, мне потом легче становится. Эмоции нахлынули, ты немножко поагрессировал и всё, устал, понял, что не надо больше так делать. Потом пройдёт два дня и снова (смеётся). А так, я особо не вспыльчивый, у нас достаточно слаженно работа идёт.