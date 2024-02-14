Фигурист Фролов: одиночники обычно презирают танцы, и я был одним из таких людей

Фигурист Артём Фролов, выступающий в дуэте с Анной Коломенской, рассказал о переходе в танцы на льду и своём изначальном отношении к ним.

«Одиночники обычно презирают танцы, и я был одним из таких людей, думал: я — в танцы? Да я буду в сборной в одиночном, я прыгаю тройной аксель! Естественно, сначала я не хотел. Но я понимал, что если я просто закончу, то через две недели захочу выйти на лёд 100 процентов. Но учитывая, что у меня болит спина… Так и начался мой путь в Одинцово у Алексея Юрьевича Горшкова. Там я прокатался два сезона, сменил пару партнёрш. Потом попробовался с Аней и решил перейти к Денису Эдуардовичу и Марии Валерьевне.

Я им безумно благодарен за то, что они поверили в нашу пару, начали усердно с нами работать. За эти три сезона мы очень выросли. На меня даже сегодня нахлынули эмоции — я ни разу в жизни не плакал на стартах, но у меня в моменте прокрутились все мысли, весь мой путь. Я вспомнил про своих близких, то, что они сидели, смотрели. За бабушку больше всего переживал, не могу представить, что сейчас там происходит (смеётся). Очень благодарен всей нашей команде, которая привела нас к такому высокому результату», — сказал Фролов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.