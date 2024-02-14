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Фигурист Фролов: Роналду в 40 лет лучше меня выглядит, он в невероятной форме!

Фигурист Фролов: Роналду в 40 лет лучше меня выглядит, он в невероятной форме!
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Российский фигурист Артём Фролов, выступающий в дуэте с Анной Коломенской в танцах на льду, отметил физическую форму португальского футболиста Криштиану Роналду, являющегося игроком клуба «Аль-Наср» (Саудовская Аравия).

«Помню, когда мы были мелкими, у нас постоянно были бои: я за Месси, я за Роналду. Я больше за Роналду. Он в 40 лет лучше меня выглядит, он просто в какой-то невероятной форме находится! Это пример для подражания. Посмотрим, может, он увидит это интервью, советы мне в соцсетях напишет (смеётся)», — сказал Артём Фролов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, Анна Коломенская и Артём Фролов стали серебряными призёрами юниорского первенства России по фигурному катанию в Саранске.

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