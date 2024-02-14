Фигурист Фролов: именно в танцах на льду у меня развилась любовь к фигурному катанию

Серебряные призёры первенства России в танцах на льду Анна Коломенская и Артём Фролов ответили на вопрос о глобальной цели в фигурном катании.

«Даже если есть, лучше не озвучивать. Если говорить общими словами, наша цель — совершенствоваться и становиться лучше, чем были до этого», — сказала Коломенская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Я давно об этом не задумывался. Я бы сказал, что за последние годы, на удивление, как раз, как только я перешёл в танцы и год покатался, во мне что-то перещёлкнуло. Я начал с большим пониманием относиться к тренировкам. И вообще, именно в танцах у меня развилась любовь к фигурному катанию. Раньше я бы и подумать не мог, что такое скажу. Но сейчас я даже жалею, что сразу в танцы не пошёл, потому что мне очень нравится кататься, я даже не задумываюсь о каких-то целях. Понятное дело, хочется добиться высоких результатов, но в первую очередь хочется кайфовать от своих программ, радовать тренеров, близких и наших болельщиков», — добавил Фролов.