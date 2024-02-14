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CAS: стороны не подавали жалобы на утечку информации по делу Валиевой

CAS: стороны не подавали жалобы на утечку информации по делу Валиевой
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Стороны, принимавшие участие в рассмотрении дела российской фигуристки Камилы Валиевой, не подавали жалоб на утечку информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Спортивного арбитражного суда (CAS).

«30 января только стороны, участвовавшие в процессе, получили полное арбитражное решение, CAS не знает ни о какой утечке, и ни одна из сторон не подавала жалобу на возможную утечку», — цитирует представителей Спортивного арбитражного суда ТАСС.

Напомним, решение о дисквалификации фигуристки на четыре года было вынесено 29 января 2024 года. Уже 30 января фрагменты из мотивировочной части дела Валиевой были опубликованы The Times. Полный текст документа появился на официальном сайте CAS 7 февраля.

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