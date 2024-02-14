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Стало известно, в каком состоянии фигуристка Швецова после падения

Стало известно, в каком состоянии фигуристка Швецова после падения
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Российская фигуристка Анна Швецова на Всероссийских соревнованиях памяти Кирова упала с тройного флипа, ударилась головой об лёд и не могла встать в течение некоторого времени. Сейчас её состояние нормализовалось, об этом сообщает ФФККР.

Первую помощь оказала медицинская бригада, работавшая на арене. После происшествия музыка была остановлена, падение произошло из-за ошибки при выполнении элемента. Швецова рассекла себе кончик брови. Спустя некоторое время после падения фигуристка поднялась сама и доехала до борта. Лицо фигуристка прикрывала рукой, потому что оно было в крови.

По медицинскому заключению, рассечение два сантиметра, после обследования сотрясения выявлено не было. 15-летняя фигуристка уже может тренироваться.

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