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В штабе Тутберидзе заявили, что Камила Валиева не поедет с командой в весеннее турне

В штабе Тутберидзе заявили, что Камила Валиева не поедет с командой в весеннее турне
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Штаб заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщил, что их 17-летняя воспитанница Камила Валиева не будет принимать участие в традиционном весеннем туре команды по городам России. Причины такого решения не раскрываются.

Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что Валиева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, представители фигуристки якобы не смогли доказать суду, что запрещённое вещество попало в организм Камилы непреднамеренно. Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. В её анализах нашли триметазидин. На тот момент ей было 15 лет.

«Дорогие зрители и болельщики! К сожалению, Камила Валиева не примет участие в весеннем туре команды Этери Тутберидзе. Дополнительная информация о составе будет опубликована заблаговременно для каждого города тура», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте штаба.

Согласно правилам дисквалификации, Валиева имеет право участвовать лишь в коммерческих шоу.

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