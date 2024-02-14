Софья Муравьёва снялась со Спартакиады сильнейших — 2024

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 российская фигуристка Софья Муравьёва не выступит на Спартакиаде сильнейших – 2024, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на собственный источник.

По информации СМИ, причиной снятия с соревнований воспитанницы Евгения Плющенко стали медицинские показания. Якобы Софья не успела набрать форму перед турниром.

Соревнования по фигурному катанию в рамках Всероссийской зимней Спартакиады – 2024 пройдут в Магнитогорске с 16 по 18 февраля.

Напомним, в последний раз Муравьёва выходила на лёд на командном чемпионате России — 2024 по прыжкам, который прошёл в Москве. Она представляла «синюю» команду, капитаном которой стал Дмитрий Козловский. Коллектив набрал 382,95 балла. Ему противостояла «красная» команда, ведомая Александром Галлямовым, они в сумме получили от судей 330,08 балла.