Софья Тютюнина и Матвей Грачёв снялись со Спартакиады сильнейших — 2024

Танцоры на льду Софья Тютюнина и Матвей Грачёв снялись со Спартакиады сильнейших по медицинским показаниям. Об этом сообщается в телеграм-канале, посвящённом их дуэту.

«Соня и Матвей, к сожалению, снялись со Спартакиады по медицинским показаниям» — написано в посте.

О более точных причинах снятия с турнира за день до него не сообщается.

Напомним, турнир по фигурному катанию пройдёт с 16 по 18 февраля на ледовой арене «Металлург» (Магнитогорск). Помимо танцевальных дуэтов, там также будут спортивные пары, мужчины и женщины в одиночном катании.

Спартакиада сильнейших — 2024 по зимним видам спорта проходит с 9 по 18 февраля в пяти субъектах Российской Федерации: Краснодарский и Красноярский край, Тюменская, Свердловская и Челябинская область.