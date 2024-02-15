Энберт крутил Медведеву на руках, Загитова зажигала под Zivert. Лучшие фото ледового шоу

14 февраля в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» прошло шоу «Влюблённые в фигурное катание».

Главная сюжетная линия — история влюблённых в исполнении Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. В своём выступлении фигуристы продемонстрировали путь лирических героев, наполненный чувствами, переживаниями и ожиданием долгожданной встречи.

Кроме того, в программу фестиваля вошли также выступления лучших фигуристов страны и мира, среди которых одиночники Алина Загитова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова, Александра Трусова, Майя Хромых, Евгения Медведева и Александр Энберт.

Лучшие кадры с фестиваля «Влюблённые в фигурное катание» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.