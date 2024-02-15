Роман Костомаров: в больнице сразу сказал — домой не на ногах не вернусь

47-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал о том, как смог вернуться в полноценную жизнь после тяжёлой болезни и ампутации конечностей.

«Прежде всего важно поверить в себя, найти в себе силы и не сдаваться, идти вперёд даже в протезах. Если ты не захочешь этого делать, если будешь лениться, ничего не получится. Я в больнице сразу сказал: «Домой не на ногах не вернусь». У меня дети, и я не представлял себе, как показаться перед ними в разобранном состоянии.

Конечно, меня утешали врачи, что сейчас протезисты делают хорошие протезы и я буду ходить. Надо было только начать реабилитироваться, заниматься, потому что у меня атрофировалось абсолютно всё», — приводит слова Костомарова MSK1.ru.

10 января 2023 года олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений у спортсмена развился некроз периферийных сосудов, после чего врачи приняли решение об ампутации конечностей, Роман потерял обе стопы, руку и пальцы оставшейся руки. После процедуры протезирования Костомаров смог вернуться на лёд и в декабре 2023 года выступил на юбилейном шоу Ильи Авербуха в паре с Татьяной Навкой.