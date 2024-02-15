Роман Костомаров рассказал о своих дальнейших спортивных планах

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал о том, каким спортом продолжает заниматься после тяжёлой болезни и ампутации конечностей, и о своих дальнейших планах, связанных со спортивными мероприятиями.

«В основном у меня фитнес — кручу велосипед, хожу по дорожке. Ещё могу плавать. Медленно, но плаваю. В планах — принимать участие в ежегодном ледовом шоу моего друга Ильи Авербуха. В общем, я стараюсь быть ближе к тем людям и той атмосфере, в которой всегда был. Чувствую себя сейчас, будто со мной ничего не произошло», — приводит слова Костомарова MSK1.ru.

47-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в январе 2023 года был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений и развившегося некроза периферийных сосудов спортсмен перенёс ампутацию конечностей, потеряв обе стопы, руку и пальцы оставшейся руки. После процедуры протезирования Костомаров смог вернуться на лёд и в декабре 2023 года выступил на юбилейном шоу Ильи Авербуха в паре с Татьяной Навкой с программой, которая в 2006 году принесла им олимпийское золото.