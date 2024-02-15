«Родители не хотели, чтобы я была спортсменкой». Щербакова — о фигурном катании

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как начала заниматься фигурным катанием.

«Что для меня фигурное катание? Безусловно, любимое дело моей жизни, которое мне посчастливилось найти в юном возрасте, потому что, конечно, когда я выбирала фигурное катание, я начала им заниматься в три с половиной года благодаря моей старшей сестре. Она увидела, как на уличном катке занимаются дети, попросила родителей отвести её туда. И меня как младшую отдали за компанию, чтобы нам удобнее было вместе ходить и заниматься.

Конечно, тогда не стоял какой-то выбор найти любимое дело. Мои родители никогда не хотели, чтобы я была профессиональной спортсменкой, поэтому на тот момент это было направить куда-то детскую энергию. Нравится – и хорошо, занимаются. Поэтому и ещё большее счастье, что получилось, что таким образом я нашла любимое дело, потому что только потом со временем я уже начала понимать, как мне нравится фигурное катание. Наверное, в 10 лет поняла, что это не просто моё увлечение, а работа, моя профессия, то, чем я хочу и буду заниматься дальше по жизни. И потом это стало любимым делом, которое даёт мне возможность реализовываться, потому что именно там я могла все свои амбиции как-то реализовать, добиваться каких-то успехов, показывать, что я умею, что у меня хорошо получается. И всегда это было с огромным интересом», — рассказала Щербакова в проекте «Встречи с замечательными людьми».