Олимпийская чемпионка Щербакова объяснила популярность фигурного катания в России

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова высказалась о причинах популярности фигурного катания в России.

«Фигурное катание – один из самых популярных видов спорта в России. Мне кажется, это цикличная популярность. Женское одиночное стало популярно не так давно, последние несколько лет. До этого и пары, и танцы. Мне кажется, наши родители помнят великих танцоров и парников. Затем мужское одиночное, когда было противостояние Плющенко и Ягудина.

Мне кажется, женское начало выходить на передний план с 2014 года, с Олимпиады в Сочи. Пошёл этот всплеск, когда там выступали Юлия Липницкая и Аделина Сотникова. Мне кажется, тогда зародилось. Затем Женя с Алиной, их противостояние, мне кажется, с невероятным интересом наблюдали все зрители, и затем смена поколений, четверные прыжки, которые раздвигали рамки возможного. Думаю, что наше поколение уже продолжило эту тенденцию», — сказала Щербакова в интервью, опубликованном в группе Марии Хоревой во «ВКонтакте».