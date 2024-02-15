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Олимпийская чемпионка Щербакова объяснила популярность фигурного катания в России

Олимпийская чемпионка Щербакова объяснила популярность фигурного катания в России
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Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова высказалась о причинах популярности фигурного катания в России.

«Фигурное катание – один из самых популярных видов спорта в России. Мне кажется, это цикличная популярность. Женское одиночное стало популярно не так давно, последние несколько лет. До этого и пары, и танцы. Мне кажется, наши родители помнят великих танцоров и парников. Затем мужское одиночное, когда было противостояние Плющенко и Ягудина.

Мне кажется, женское начало выходить на передний план с 2014 года, с Олимпиады в Сочи. Пошёл этот всплеск, когда там выступали Юлия Липницкая и Аделина Сотникова. Мне кажется, тогда зародилось. Затем Женя с Алиной, их противостояние, мне кажется, с невероятным интересом наблюдали все зрители, и затем смена поколений, четверные прыжки, которые раздвигали рамки возможного. Думаю, что наше поколение уже продолжило эту тенденцию», — сказала Щербакова в интервью, опубликованном в группе Марии Хоревой во «ВКонтакте».

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