Щербакова — об операции на колене: это был единственный выход

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о травме левого колена и необходимости проведения на нём операции после Олимпиады.

«Как жилось с травмой до Олимпиады? Мне кажется, что нет ни одного профессионального спортсмена, у которого нет каких-то хронических травм. Всегда есть травмы, которые тебя беспокоят и которые невозможно вылечить при нашем графике. Поэтому я бы не сказала, что это было то, что меня больше всего волновало. Мы говорим про колено левое, которое мне прооперировали после Олимпиады. Как потом оказалось, травма была, мягко говоря, старая, с 2017 года. То есть тогда я получила травму на льду, это был перелом ноги, я после него восстанавливалась. А залечив перелом, никто не знал, что колено травмировано. И с этой травмой я дальше каталась.

Не скажу, что я постоянно преодолевала какую-то ужасную боль, что это меня настолько беспокоило. Были моменты, когда практически не волновало, когда-то усугублялось. Тренеры обо всём знали, мы снижали нагрузки, поддерживали тейпами колено, делали обследования, но, опять же, сложно понять, какая именно травма. И лечить её как-то, кроме операции, оказалось невозможно. И после Олимпиады другие варианты тоже пробовались, но это был единственный выход», — рассказала Щербакова в интервью проекту «Встречи с замечательными людьми».