«В детстве мы все бесстрашные». Щербакова — о страхе перед прыжками в фигурном катании

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, что помогает избавиться от страха перед прыжками.

«Что помогает не бояться прыжков и падений? Ну, это, безусловно, много часов тренировок, но могу сказать, что в детстве, мне кажется, мы все бесстрашные. И так как мы это начинаем с юных лет всё тренировать, и постепенно-постепенно чуть-чуть прибавлять как-то, и оборот в воздухе добавлять, и какие-то нагрузки увеличиваются, то как-то вот с детства привыкаешь ко всему и очень хорошо контролируешь своё тело, именно знаешь, в прыжке ты чувствуешь, если что-то идёт не так, если вдруг ты не под тем наклоном летишь.

Наверное, потому что в детстве мы все бесстрашные, и очень легко это всё делается. Опять же, когда ты растёшь, бывает, что появляется вдруг страх, которого раньше никогда не было. С этим сталкиваешься чуть позже, и там уже, конечно, иногда приходится перебороть этот страх, но как раз перебарываешь за счёт того, что ты сам себя убеждаешь, что я всё это делать умею, я точно знаю, как в воздухе надо себя повести, какие движения мне нужно сделать, что ничего страшного с тобой не случится», — сказала Щербакова в интервью, опубликованном в группе Марии Хоревой во «ВКонтакте».