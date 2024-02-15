Щербакова — о страшных моментах в карьере: это больше из каких-то детских времён

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова ответила на вопрос о самых страшных случаях, произошедших в её карьере.

«Честно говоря, вот именно из такой уже взрослой соревновательной карьеры самые страшные очень сложно вспомнить. Да, наверное, это больше всё-таки из каких-то там таких детских времён, или какие-то травмы, или когда что-то там на соревнованиях где-то не получилось, какое-то волнение, страх, опять же. Потом прямо, наверное, всё равно так спорт тебя закаляет, и я не могу вспомнить, наверное, такого прямо момента какого-то сильного страха, отчаяния или чего-то такого.

Ну я не бесстрашная, но всё равно, наверное, учишься как-то спокойнее на всё реагировать, принимать всё, поэтому не могу прямо страшного вспомнить», — рассказала Щербакова в интервью проекту «Встречи с замечательными людьми».