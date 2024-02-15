Щербакова рассказала, как забыла платье перед произвольной программой чемпионата мира

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о курьёзной ситуации, случившейся перед началом произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию.

«Я такая в жизни немножко рассеянная, скажем так, я на льду очень сконцентрирована, и у меня как раз всегда всё по полочкам. А в жизни вот что-то где-то потерять, забыть, это вот точно про меня, и у меня есть как раз не один, а множество случаев, когда на соревнованиях, на чемпионате мира я перед произвольной программой забыла своё платье для выступления в гостинице, и это поняла уже во время разминки в зале, по-моему, и никому не сказала, ни тренерам, никому, я очень быстро разминалась, всё делала в три раза быстрее, чтобы потом успеть.

У нас благо в одном здании была гостиница и каток. Бежала прямо перед шестиминуткой, по-моему, за платьем», — рассказала Щербакова в интервью проекту «Встречи с замечательными людьми».