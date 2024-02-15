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«Вслед махала ручкой». Щербакова рассказала про опоздание на автобус на командном ЧМ

«Вслед махала ручкой». Щербакова рассказала про опоздание на автобус на командном ЧМ
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Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова рассказала про один из самых необычных случаев в своей карьере.

«На командном чемпионате мира я опоздала на автобус на тренировку, потому что это было в Японии, всё было очень строго, и без аккредитации тебя в автобус до катка не пускали. Я уже заранее спустилась вниз к автобусу, поняла, что забыла аккредитацию, пока бегала наверх, автобус уехал, я ему вот так вот вслед махала ручкой. Это было на тренировку перед произвольной, и я в итоге поехала, естественно, позже на полчаса. И ехала в одном автобусе с Сергеем Викторовичем, моим тренером, который уже ехал прямо ко льду. Я спряталась где-то сзади на заднее сидение и так смотрела, вроде не видит. В итоге мы приехали уже на каток, я думаю, ну сейчас он выйдет из автобуса, уйдёт на каток и я быстренько туда прибегу, как будто ничего не было. И он выходит из автобуса и встаёт с кем-то из других тренеров поговорить прямо около автобуса. Ну вроде бы стоит спиной к катку, я выбегаю из автобуса, чемодан у меня там, что-то там в руках, и там была такая длинная лестница к катку, и я вот так вот с этим чемоданом по этой лестнице бегу, не оборачиваясь назад, думаю, надеюсь, он меня не увидит.

Прибегаю на каток, и у меня вместо полноценной разминки там буквально 5−10 минут размяться, но это перед тренировкой, я в принципе тогда не могу сказать, что это было очень сильно стрессово, стрессово было то, что почему-то я очень боялась, что сейчас увидят, что я такая безответственная, опоздала везде. Я прибегаю на разминку в зал, всё, и я уже такая, видимо, от волнения тоже, была очень разогрета, я сразу начинаю прыгать. Приходит Сергей Викторович, смотрит, я там прыгаю прыжок, он смотрит, такой: «Хорошо, хорошо, прям как будто не бежала только что из автобуса». И я такая: «Ой», — рассказала Щербакова в интервью проекту «Встречи с замечательными людьми».

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