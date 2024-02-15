Стало известно, в каком порядке танцевальные дуэты будут стартовать на Спартакиаде-2024

В Магнитогорске состоялась жеребьёвка стартовых номеров танцевальных дуэтов, которые выступят на Всероссийской зимней Спартакиаде – 2024. Корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина предлагает ознакомиться с её результатами.
Фигурное катание. Спартакиада сильнейших — 2024, Магнитогорск. Танцы на льду. Ритм-танец. Стартовые номера
1. Наталья Поживилко/Святослав Верстаков (Беларусь — выступают вне конкурса);
2. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный;
3. Дарья Савкина/Александр Вахнов;
4. Александра Степанова/Иван Букин;
5. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин;
6. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин;
7. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов;
8. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд;
9. Софья Шевченко/Андрей Ежлов.
Соревнования фигуристов в рамках Спартакиады-2024 пройдут с 16 по 18 февраля.