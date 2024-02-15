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Стало известно, в каком порядке танцевальные дуэты будут стартовать на Спартакиаде-2024

В Магнитогорске состоялась жеребьёвка стартовых номеров танцевальных дуэтов, которые выступят на Всероссийской зимней Спартакиаде – 2024. Корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина предлагает ознакомиться с её результатами.

Фигурное катание. Спартакиада сильнейших — 2024, Магнитогорск. Танцы на льду. Ритм-танец. Стартовые номера

1. Наталья Поживилко/Святослав Верстаков (Беларусь — выступают вне конкурса);

2. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный;

3. Дарья Савкина/Александр Вахнов;

4. Александра Степанова/Иван Букин;

5. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин;

6. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин;

7. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов;

8. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд;

9. Софья Шевченко/Андрей Ежлов.

Соревнования фигуристов в рамках Спартакиады-2024 пройдут с 16 по 18 февраля.