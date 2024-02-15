Появился порядок, в котором мужчины представят короткие программы на Спартакиаде-2024

В Магнитогорске прошла жеребьёвка стартовых номеров мужчин, которые выступят на Всероссийской зимней Спартакиаде – 2024. Корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова предлагает ознакомиться с порядком выхода на лёд фигуристов в короткой программе.
Фигурное катание. Спартакиада сильнейших — 2024, Магнитогорск. Мужчины. Короткая программа. Стартовые номера
Первая разминка
1. Александр Лебедев (Беларусь, выступает вне зачёта);
2. Марк Кондратюк;
3. Александр Самарин;
4. Глеб Лутфуллин;
5. Даниил Самсонов;
6. Дмитрий Алиев.
Вторая разминка
7. Евгений Семененко (действующий чемпион России);
8. Владислав Дикиджи;
9. Роман Савосин;
10. Матвей Ветлугин;
11. Макар Игнатов;
12. Андрей Мозалёв.
Соревнования мужчин в Магнитогорске стартуют завтра, 16 февраля, в 14:45 мск.