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Появился порядок, в котором мужчины представят короткие программы на Спартакиаде-2024

В Магнитогорске прошла жеребьёвка стартовых номеров мужчин, которые выступят на Всероссийской зимней Спартакиаде – 2024. Корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова предлагает ознакомиться с порядком выхода на лёд фигуристов в короткой программе.

Фигурное катание. Спартакиада сильнейших — 2024, Магнитогорск. Мужчины. Короткая программа. Стартовые номера

Первая разминка

1. Александр Лебедев (Беларусь, выступает вне зачёта);

2. Марк Кондратюк;

3. Александр Самарин;

4. Глеб Лутфуллин;

5. Даниил Самсонов;

6. Дмитрий Алиев.

Вторая разминка

7. Евгений Семененко (действующий чемпион России);

8. Владислав Дикиджи;

9. Роман Савосин;

10. Матвей Ветлугин;

11. Макар Игнатов;

12. Андрей Мозалёв.

Соревнования мужчин в Магнитогорске стартуют завтра, 16 февраля, в 14:45 мск.