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Появился порядок, в котором спортивные пары выступят на Спартакиаде-2024 в Магнитогорске

В Магнитогорске прошла жеребьёвка стартовых номеров спортивных пар, которые выступят на Всероссийской зимней Спартакиаде – 2024. Корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина предлагает ознакомиться с порядком выхода на лёд фигуристов.

Фигурное катание. Спартакиада сильнейших — 2024, Магнитогорск. Спортивные пары.

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов

2. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко

3. Дарья Бояринцева/Роман Плешков

4. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

5. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов

6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

7. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков

Напомним, соревнования по фигурному катанию в рамках Спартакиады — 2024 состоятся в городе Магнитогорск (Челябинская область) с 16 по 18 февраля.