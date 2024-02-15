Появился порядок, в котором спортивные пары выступят на Спартакиаде-2024 в Магнитогорске

В Магнитогорске прошла жеребьёвка стартовых номеров спортивных пар, которые выступят на Всероссийской зимней Спартакиаде – 2024. Корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина предлагает ознакомиться с порядком выхода на лёд фигуристов.
Фигурное катание. Спартакиада сильнейших — 2024, Магнитогорск. Спортивные пары.
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов
2. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко
3. Дарья Бояринцева/Роман Плешков
4. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
5. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов
6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
7. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков
Напомним, соревнования по фигурному катанию в рамках Спартакиады — 2024 состоятся в городе Магнитогорск (Челябинская область) с 16 по 18 февраля.