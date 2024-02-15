Появились результаты жеребьёвки фигуристок на Спартакиаде сильнейших — 2024

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В Магнитогорске завершилась жеребьёвка стартовых номеров женщин, которые выступят на Всероссийской зимней Спартакиаде – 2024. Корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова предлагает ознакомиться с порядком выхода на лёд фигуристок в короткой программе.

Фигурное катание. Спартакиада сильнейших — 2024, Магнитогорск. Женщины. Короткая программа. Стартовые номера

Первая разминка

1. Ксения Синицына;

2. Дарья Садкова;

3. Людмила Фурсова;

4. Мария Агаева;

5. Вероника Яметова.

Вторая разминка

6. Аделия Петросян;

7. Анна Фролова;

8. Ксения Гущина;

9. София Захарова;

10. Елизавета Куликова;

11. Алина Горбачёва.

Женщины вступят в борьбу за медали Спартакиады-2024 17 февраля. Они начнут представлять свои короткие программы в 16:15 мск.