Появились результаты жеребьёвки фигуристок на Спартакиаде сильнейших — 2024

В Магнитогорске завершилась жеребьёвка стартовых номеров женщин, которые выступят на Всероссийской зимней Спартакиаде – 2024. Корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова предлагает ознакомиться с порядком выхода на лёд фигуристок в короткой программе.
Фигурное катание. Спартакиада сильнейших — 2024, Магнитогорск. Женщины. Короткая программа. Стартовые номера
Первая разминка
1. Ксения Синицына;
2. Дарья Садкова;
3. Людмила Фурсова;
4. Мария Агаева;
5. Вероника Яметова.
Вторая разминка
6. Аделия Петросян;
7. Анна Фролова;
8. Ксения Гущина;
9. София Захарова;
10. Елизавета Куликова;
11. Алина Горбачёва.
Женщины вступят в борьбу за медали Спартакиады-2024 17 февраля. Они начнут представлять свои короткие программы в 16:15 мск.