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Появились результаты жеребьёвки фигуристок на Спартакиаде сильнейших — 2024

Появились результаты жеребьёвки фигуристок на Спартакиаде сильнейших — 2024
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В Магнитогорске завершилась жеребьёвка стартовых номеров женщин, которые выступят на Всероссийской зимней Спартакиаде – 2024. Корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова предлагает ознакомиться с порядком выхода на лёд фигуристок в короткой программе.

Фигурное катание. Спартакиада сильнейших — 2024, Магнитогорск. Женщины. Короткая программа. Стартовые номера

Первая разминка

1. Ксения Синицына;
2. Дарья Садкова;
3. Людмила Фурсова;
4. Мария Агаева;
5. Вероника Яметова.

Вторая разминка

6. Аделия Петросян;
7. Анна Фролова;
8. Ксения Гущина;
9. София Захарова;
10. Елизавета Куликова;
11. Алина Горбачёва.

Женщины вступят в борьбу за медали Спартакиады-2024 17 февраля. Они начнут представлять свои короткие программы в 16:15 мск.

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