Александр Коган отказался комментировать допинговый скандал по делу Валиевой

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отказался комментировать допинговый скандал с участием российской фигуристки Камилы Валиевой.

«У вас слишком много точек», — сказал Коган в ответ на просьбу расставить все точки над «i» в деле Валиевой.

Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что Валиева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, представители фигуристки якобы не смогли доказать суду, что запрещённое вещество попало в организм Камилы непреднамеренно. Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. В её анализах нашли триметазидин. На тот момент ей было 15 лет. Соревнования по фигурному катанию на Спартакиаде пройдут с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.