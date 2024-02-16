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Мухортова — о снятии со Спартакиады: федерации мы сообщили информацию заблаговременно

Мухортова — о снятии со Спартакиады: федерации мы сообщили информацию заблаговременно
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Спортивная пара Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев не выступят на Спартакиаде сильнейших — 2024. Об этом фигуристка сообщила в своих соцсетях.

«Федерации мы сообщили информацию заблаговременно, чтобы была возможность сделать замену. А лично я сделала заявление только вчера, так как люди начали задавать вопросы по поводу нашего отсутствия в списках. И постарайтесь, пожалуйста, избегать оскорблений. Всё, что от нас требовалось, мы сделали вовремя. В данной ситуации слово «эгоисты» я считаю неуместным, так как оно не соответствует действительности», – написала Мухортова в своём телеграм-канале.

Напомним, соревнования по фигурному катанию в рамках Спартакиады-2024 состоятся в Магнитогорске (Челябинская область) с 16 по 18 февраля.

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