Бобслеистка Сергеева: я на 500% уверена, что Камила Валиева невиновна

Российская бобслеистка Надежда Сергеева высказалась по поводу допингового скандала вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, дисквалифицированной решением Спортивного арбитражного суда (CAS) на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
«Я на 500% уверена, что бедная Камила Валиева совершенно ни при чём. Сознательное употребление триметадизина — нелепость. Даже в моём случае антидопинговые службы понимали абсурдность той ситуации, когда в моей пробе нашли это вещество в самой минимальной концентрации. Поначалу меня многие поливали грязью, а как только удалось доказать мою невиновность, наступила тишина», — цитирует Сергееву ТАСС.
Напомним, на зимних Олимпийских играх 2018 года в пробе Сергеевой был обнаружен запрещённый препарат. В октябре 2018 спортсменке удалось доказать, что запрещённое вещество попало в организм через загрязнённый лекарственный препарат.