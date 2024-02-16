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Полное восстановление Алёны Косторной после операции займёт до полугода

Полное восстановление Алёны Косторной после операции займёт до полугода
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Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании, победительница финала Гран-при ISU сезона-2019/2020, российская фигуристка Алёна Косторная проинформировала о сроках восстановления после перенесённой 15 февраля 2024 года операции на плече. По словам фигуристки, её уже выписали из больницы, полное восстановление займёт несколько месяцев.

«Меня прооперировали накануне, уже сегодня еду домой. Чувствую себя нормально. До полной нагрузки должно пройти до полугода», — цитирует Косторную ТАСС.

Напомним, из-за травмы плеча Алёна Косторная и Георгий Куница, выступающие вместе в парном катании, отказались от участия в Спартакиаде сильнейших — 2024. Турнир Спартакиады по фигурному катанию пройдёт в Магнитогорске (Челябинская область) с 16 по 18 февраля.

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