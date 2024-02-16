Степанова и Букин: на Спартакиаде выступали лет 10 назад, опыт был не очень приятный

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, поделились воспоминаниями о последнем выступлении на Спартакиаде, а также рассказали, что успели посетить в Магнитогорске, где в эти дни проходит турнир фигуристов Спартакиады сильнейших — 2024.

«Когда мы выступали на турнире под названием Спартакиада последний раз? Не могу сказать год, это было лет 10 назад. Мы приехали с чемпионата мира среди юниоров и у нас почти сразу была Спартакиада. Мы были очень уставшие, не готовые ещё из себя выжать, я перепутал вращения, мы столкнулись, не могу назвать этот опыт приятным», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«На чемпионате мира, как правило, ты отдаёшь всего себя, все силы, это финальный турнир. Приезжая на Спартакиаду, тяжело было себя как-то раскачать», — отметила Степанова.

«Где успели побывать в Магнитогорске? Мы были на заводе прекрасном металлургическом, для нас это такой необычный опыт. Мы были в театре оперы и балета на жеребьёвке, потом проехали на такси через центр города, не особо много погуляли, потому что очень морозно (улыбается). У нас прекрасная гостиница, совсем рядом. Каток — это шедевр, очень всё удобно. Невероятный скейтинг-лаундж, всё очень вкусно», — рассказал Букин.