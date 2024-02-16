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Бабаев-Смирнов — о роли коровы в шоу Авербуха: сначала отнёсся скептически

Бабаев-Смирнов — о роли коровы в шоу Авербуха: сначала отнёсся скептически
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Российский фигурист Тимур Бабаев-Смирнов, выступающий в танцах на льду в дуэте с Варварой Ждановой, высказался об участии в ледовом шоу Илья Авербуха «Корова на льду». В ледовом представлении Бабаев-Смирнов исполнил роль коровы.

«Это был мой первый опыт участия в шоу, незабываемый. Когда мне сказали, что надо будет исполнять роль коровы, я отнёсся к этому немножко скептически, даже не немного, если честно (улыбается). Но оказалось, что всё очень круто, мне понравилось. Даже костыли, казалось, что это тяжело, но мне было только в радость, мне очень понравилось», — передаёт слова фигуриста корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На Спартакиаде-2024 дуэт Ждановой и Бабаева-Смирнова завершил ритм-танец с результатом 73,33 балла.

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