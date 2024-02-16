Горелкин и Леонтьева: мы ещё ни разу не получали за 80 баллов, очень приятно

Российские фигуристы Даниил Горелкин и Софья Леонтьева, выступающие в танцах на льду, прокомментировали выступление с ритм-танцем на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Магнитогорске. Судьи оценили прокат спортсменов в 81,72 балла.

Горелкин: Прокатом, наверное, довольны, но была парочка внутренних недочётов.

Леонтьева: В целом мы очень довольны, весь прокат смотрели друг другу в глаза. Ритм-танец прошёл быстро, мы даже не ожидали. Сегодня получилось выполнить всё, что мы наработали после чемпионата России.

Горелкин: Мы ещё ни разу не получали за 80 баллов, даже 80 не получали. Для нас это очень приятно, мы рады, что нас сегодня так оценили.

Леонтьева: Сейчас у нас соревнования более масштабные, чем были в юниорах. Зрители поддерживают с первых секунд, как появляется музыка. Организация на высшем уровне.

Горелкин: Очень здорово! С того момента, как мы приехали, мы окунулись в атмосферу Магнитогорска. Поездка на металлургический комбинат была потрясающая.

Слова спортсменов передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.