Шанаева и Дрозд: наш подход — делай, что делаешь, и будь, что будет

Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, выступающие в танцах на льду, прокомментировали прокат ритм-танца на Спартакиаде — 2024, по итогам которого дуэт занимает пятое место.

«По выступлению ощущения хорошие, потанцевали, покатались, удовольствие получили», — передаёт слова Шанаевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина…

«Удалось словить драйв сегодня. Мы ехали сегодня и кайфовали. Иногда бывает, что в прокатах превалирует волнение. Хочется, конечно, посмотреть видео, чтобы больше понимать технические моменты. Но по ощущениям мы реально сегодня кайфанули и, надеемся, доставили зрителям удовольствие.

Наш основной подход: делай, что делаешь, и будь, что будет. Сегодня была задача доставить удовольствие тренерам, тренеры довольны нашим катанием, мы довольны собой", — сказал Павел Дрозд.