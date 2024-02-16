Ежлов и Шевченко: очень хорошо подготовились к соревнованиям, мы получили удовольствие

Российские фигуристы Андрей Ежлов и Софья Шевченко, выступающие в танцах на льду, прокомментировали выступление с ритм-танцем на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Магнитогорске. Судьи оценили прокат спортсменов в 76,20 балла (шестое место).

Ежлов: Довольны ли мы своим прокатом? Да, довольны, что наработали, то получилось.

Шевченко: Сегодня мы довольны, наконец у меня после достаточно такого большого соревновательного перерыва в год пришло ощущение, что на соревнованиях чувствуешь себя уверенно, в моменте, осознанно едешь программу. Это здорово.

Ежлов: Очень хорошо подготовились к соревнованиям, можем ещё проехать (улыбается). Можно ли сказать, что получили удовольствие? Да, конечно, можно. Очень хорошая публика, мне кажется, у нас получилось завести зал, они заводили нас.

Шевченко: Мы были на шоу у Ильи Авербуха в самом начале января, пять недель мы достаточно плодотворно готовились. Наверное, повлияло то, что первую половину сезона мы притирались друг к другу, к зрителям, работа была не детальная. А сейчас, когда программа уже вкатана, мы друг друга чувствуем и появился опыт, мы работаем над каждым шагом, и в технической оценке это помогло. Мы ещё не видели уровней, но по ощущениям многие элементы были исполнены гораздо увереннее.

Довольна ли тем, как проходит возвращение? Да, конечно, очень рада. Многих вещей я не ожидала, я вообще не знала, к чему готовиться, но то, как всё получилось — я очень счастлива, это большой задел на будущее. Я точно знаю, что хочу кататься долго, что мы будем кататься с Андреем, будем идти вперёд.

Ежлов: Софья поделилась своим опытом, почти всем, который был, я его достаточно успешно перенял (улыбается).

Слова спортсменов передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.