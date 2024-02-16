Лутфуллин: работал три дня каменщиком. Завод или фигурное катание? Можно совместить

Победитель и призёр этапов Гран-при России, победитель этапов Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр личного турнира ЧР по прыжкам в сезоне-2022/2023 Глеб Лутфуллин прокомментировал выступление с короткой программой на Спартакиаде сильнейших — 2024. Спортсмен получил 90,04 балла.

«Прокатом частично доволен, всё было хорошо, тулуп я делаю. Как публика? Здорово, на самом деле, федерация – молодцы, что мы ездим по городам, показываем себя зрителям из других городов, люди подтягиваются, и это популяризирует наше фигурное катание. Очень доволен всем происходящим здесь.

Удалось адаптироваться к турниру? Плохому танцору мешает… (улыбается). Каждый по-разному адаптируется, а этот раз было легче. Несмотря на то что спал три часа, встал бодрячком, катал бодрячком. Впечатления от Магнитогорска? Мы по городу не гуляли, холодно, не привыкли, я в шарфе, без подштанников (улыбается). Мы ездили на завод, я сонный ходил. Видел это в первый раз.

Почувствовал себя в другой профессии? Я каменщик, работал три дня, прочувствовал (улыбается). Буду детям рассказывать, как я работал на комбинате, варил. Завод или фигурное катание? Сложный вопрос, я засомневался. Можно совместить приятное с полезным (улыбается)», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.