«Вокруг неё разводится бодяга из чьих-то фантазий». Сихарулидзе поддержал Валиеву

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), чемпион Олимпийских игр 2002 года в паре с Еленой Бережной, российский фигурист Антон Сихарулидзе призвал поддержать Камилу Валиеву и перестать излагать домыслы на её счёт без официальных заявлений.

«Мы должны понимать, что вокруг несовершеннолетней спортсменки, девочки разводится такая бодяга, которая на 99 процентов является просто чьими-то фантазиями. В моём понимании, это перебор. Мы как общество в сложный момент должны Камилу поддержать. И мне кажется, что поддержка эта — не фантазировать на тему дела Камилы, а дождаться официальных заявлений тех организаций, которые должны что-либо сказать. И после этого надо будет делать выводы. А так мы создаём атмосферу, в которой девочке просто невозможно жить. Давайте будем благородными, да и просто людьми», — цитирует Сихарулидзе ТАСС.

Напомним, 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 7 февраля была обнародована мотивировочная часть дела спортсменки.