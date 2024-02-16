Алиев — о КП на Спартакиаде: серый прокат получился, стаканчик не наполнился

Чемпион Европы 2020 года, российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал выступление с короткой программой на Спартакиаде сильнейших — 2024. Спортсмен получил 88,99 балла.

«Впечатлений никаких особо нет, серый прокат получился. Стаканчик не наполнился. Где-то между разминкой и до проката я разлил с этого стакана все необходимые вещи, которые помогли бы отдать лучше. По программе доволен только тем, что было достаточно легко, несмотря на ошибки, старался отдавать в целом катание, которое должно присутствовать.

Этот сезон по настрою плавающий: то я загораюсь, то вообще ничего не хочу делать. Зачастую в последнее время я загораюсь, четыре недели у меня крупной работы было, к турниру я хорошо себя подвёл, очень даже. Если по ходу сезона смотреть на предыдущие турниры, то здесь в плане физической подготовки было всё лучше. Но всегда у меня присутствовал страх за это состояние, потому что здесь надо показать те самые наработки. Вероятно, на меня это немножко давит. Ещё, наверное, не стоит этому уделять внимание, но шестой стартовый номер, который меня преследует в последнее время, очень подкашивает. Хотелось уже выйти на третьем-четвёртом номере, совсем бы другая энергия была. Может, я в тактическом плане себя неправильно подвёл. Обидно, конечно, когда так происходит, но, видимо, есть стабильные спортсмены, а есть нет. Наверное, могу сказать, что я нестабильный спортсмен.

Перегорел? Наверное. Ещё у нас от старта к старту одни и те же участники. Всё хорошо, но только название старта меняется. Меня очень цепляло, когда в европейские годы с Хави соревновался… Здесь для меня все старты одинаковые. Они круто сделаны, не спорю, но я насколько привык к ребятам, что выходишь и думаешь… Не хочу оскорблять ребят, но у меня не стоит, понимаете…

Я недавно общался со своим другом, в прошлом фигуристом достаточно титулованным, и я понял, что самый главный старт, который был в те годы — это чемпионат России. А здесь у нас практически каждый старт чемпионат России. Это круто, но я в этих условиях не чувствую правила, на меня не работают многие моменты. Но может быть, всё изменится.

Хочу сказать, что Спартакиада сделана очень круто. Мне нравится, что от старта к старту колоссальный уровень держится именно в плане организации. Хочется для них это всё показывать, а видите, как-то все…» — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.